Pospojovaly své hadice do délky přes devět kilometrů a pumpovaly vodu z potoka o 1400 metrů výš, na Edelweißspitze s nadmořskou výškou 2570 metrů, nejvyšší sjízdný bod horské silnice na Grossglockner. Ve 12.14 hodiny začaly stříkat…

Mezi rekordmany bylo také 17 kamarádů z Hollensteinu, obsluhujících pumpu č. 15 na snímku.

Hledají vraha dítěte v Dunaji

Kriminálka z Ingolstadtu pátrá po okolnostech smrti chlapce ve věku čtyř až šesti let, kterého našel 19. května zabaleného kanoista v Dunaji mezi přehradami Großmehring a Vohburg. Mrtvola ležela ve vodě pravděpodobně více týdnů.

V Horním Bavorsku přitom není hlášeno žádné pohřešování osoby v tomto věku. Pátrání proto míří i na hledané v celé SRN a zapojen je i europol. Kriminálka také prověřuje čtyřicet informací od veřejnosti. Policie doufá, že se ještě může přihlásit se svědectvím o nějaké mimořádné události ze začátku jara nějaký turista, vodák, rybář či cyklista. Ilustrační snímek je z pátrání na přehradě Vohburg.

Začaly Evropské týdny v Pasově

Na soutoku Dunaje, Innu a Ilzu v Pasově byly v pátek "Slavností pro všechny" zahájen 70. festival Evropské týdny. "V duchu založení této kulturní přehlídky americkými důstojníky v roce 1952 se podával popcorn, cukrová vata a burgery, americký koloryt dodávaly dva cadillacy a brass-band Rhine River Ramplers armády USA," píše PNP.

John Kornblum, bývalý velvyslanec USA v Německu, připomněl ve videovzkazu, že slavnosti byly iniciovány jako příklad naděje a dorozumění národů. "Pasov je perfektním místem pro takový úkol," řekl. S výsledkem tehdejšího počinu můžeme být víc než spokojeni: "Evropa už není rozdělena, Pasov není pohraničí a kontinent zažívá víc blahobytu než kdykoliv v dějinách." S pohledem na "válku proti demokracii" v Ukrajině přidal: nesmíme podlehnout iluzi, že svobodu už nebudeme muset bránit…"

Předsedkyně festivalového výboru Rosemarie Weberová vzpomněla na dobu založení akce přes 70 lety: "Byli to muži války, kteří založili Evropské týdny jako svátek míru…" Pasovský starosta Jürgen Dupper zdůraznil, že Evropské týdny jsou nejlepším příkladem, že kultura a umění se dělají nejen v metropolích. Aby se Evropa mohla "podařit", k tomu připomněl slova českého prezidenta Václava Havla, že potřebuje jednotu s americkým kontinentem - a integraci národů Sovětského svazu. Nebude stačit Evropu bránit. Skutečným úkolem je přesvědčit státy, že Západ nabízí ve srovnání s Ruskem a Čínou víc. "Evropa je výsledkem tvrdé práce a úsilí," dodal.

Timothy Liston, generální konzul USA v Mnichově, jehož manželka studovala v Pasově, srovnal transatlantické vztahy s manželstvím: "Jsou vrcholy a často to jde také s kopce, ale můžeme vždycky hovořit i o diferencích. Společné hodnoty jsou to, co vztah drží…" Pasovský festival ocenil v duchu Marshallova plánu znovuobnovení Evropy za "veřejné místo, kde se lidé potkali přes ideologické hranice".

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve videoposelství uvedla: "Pasovský festival aktivně spoluvytváří cestu národů Evropy."

Horká Evropa

Na 160 z 280 meteorologických stanic v Rakousku naměřili v neděli tropický den, tedy nejméně se 30 stupni Celsia. Na 250 místech měli alespoň letní den, tedy s 25 stupni. Ve Feldkirchu ve Vorarlbersku bylo v 15 hodin 36,5 stupně, čímž byl překonán zemský rekord z 30. června 1950 - ten byl 36,3 stupně. V Imstu bylo 35,9, v Bludenzi 35,8, v Horních Rakousích vedly Braunau/Ranshofen a Weyer se 35,3, v Dolních Rakousích byly nejteplejší Amstetten a Wieselburg 35,1. Ve vnitřním městě Vídně naměřili 32,6. Pozoruhodná byla teplota i na horách - v Galzigu ve výšce 2079 m měli 20 stupňů, na Sonnblicku (3106 m) 10,8 stupně.

V Německu bylo odpoledne na více místech Durynska, Saska a Brandenburska přes 38 stupňů, v Chotěbuzi padl se 39,2 stupně skoro o jeden stupeň rekord druhé červnové dekády z Porýní z roku 2002. V Chotěbuzi samotné šlo o rekord od začátku měření v roce 1888. Oficiálně registrovaných tam bylo předtím 38,9 stupně z 19. července 1921.

Astronomicky začíná léto

Donaukurier připomněl, že 21. června, o slunovratu, stoupne Slunce na horizontu do nejvyšší polední výše v roce. Na celé severní polokouli bude ten den nejdéle světlo. Nebudou-li mraky, v nejsevernějším místě Německa, na Syltu, vyjde Slunce asi ve 4.47 a zapadne ve 22.08. V Ga-Pa bude svítit od 5.18 do 21.16.

Německo se rozrůstá

V Německu žije 83,2 milionu lidí, meziročně o 82 000 víc. Ve státě se loni usadilo o 317 000 občanů víc, než kolik se jich vystěhovalo. Starších 60 let bylo 24,4 milionu, ve věku 20-59 let 43,4 milionu, dětí a mladistvých 15,4 milionu. Jinou státní příslušnost mělo 13,1 procenta, celkem 10,9 milionu lidí.

Němečtí mistři vařečky

Nové vydání průvodce «Gault&Millau» vyhlásilo za nejlepší restauraci Německa «Ernst» v Berlíně-Weddingu. Kuchařem roku je podle něj Dylan Watson-Brawn (29), který vítěznou restauraci otevřel v roce 2017. Učil se vařit v Japonsku. Jeho maximálně přípustných osm hostů sedí před otevřenou kuchyní, každý dostává stejné menu s často více než 20 malými chody za jednotnou cenu kolem 400 eur včetně nápojů (platba předem).

Gault&Millau vyhlásil gastronomem roku 2022 Hermanna Bareisse («Restaurant Bareiss», Baiersbronn), hostitelem roku Erica Hubera («Erno's Bistro», Frankfurt/Main), objevem roku Adriana Kuhlemanna («Restaurant Kuhlemann», Neustadt an der Waldnaab). Skokanem roku je Viktor Gerhardinger («Tian», Mnichov), sommelierem Christophe Meyer («Le Pavillon», Bad Peterstal-Griesbach), cukrářkou Larissa Metzová («Favorite Restaurant», Mainz).

