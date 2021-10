Protože se už tradiční festival už dva roky nemohl konat na tradiční výstavní louce, mnichovští hospodští jej uspořádali v 51 restauracích a pivních zahrádkách - se všemi náležitostmi, koženými kalhotami, dirndly, muzikou, pšeničným pivem, rožněním volů atd. V neděli 3. října skončil po 16 dnech. Přišlo k němu asi milion hostů. Vypili 800 000 tupláků piva a snědli 600 000 preclíků. Pro velký úspěch má být podzimní festival v hospodách zopakován i v příštím roce, i kdyby se měl konat i ten "pravý".

A "opravdový" nebude?

Že bude, to jisté není. Už se na něj ale prodávají místenky po internetu, za vícenásobné ceny než v provozech samotných. Tentokrát se proti praxi onlineových překupníků postavila hospodská Antje Schneiderová z Ochsenbraterei Haberl žalobou. "Tyto platformy od nás nikdy nedostaly žádné rezervace. Cíleně je neposkytujeme překupníkům, protože ti ničím nevylepšují nabídku hostům," říká. Přeprodeje dalším osobám s cílem zvyšování zisku jsou vyloučeny i ve všeobecných obchodních podmínkách. "Aby Oktoberfest zůstal lidovou slavností, je oficiálním pravidlem rezervace míst pouze přes provozovatele pivních stanů."

U nich si hosté kupují jen "stravenky", rezervace je v podstatě zadarmo. Internetové platformy ji prodávají za vícenásobky hodnoty "pivněnek". Při zjištění této praxe ruší provozovatelé stanů ty stoly, které byly "přeprodány". "Pak přijdou zákazníci, kteří si místa zaplatili po internetu, a nenajdou žádná," uvádí DK.

Judikatura takových přeprodejů, jednou lístků na fotbal, jindy třeba na pašijové hry nebo koncert Netrebkové v Hamburku, se rozchází. V jednom případě shledal soud legitimní 25procentní přirážku k původní ceně, jindy uzavíral, že nesmí být tvrzeno, že je skoro vyprodáno. Vrchní zemský soud v Mnichově v roce 2019 rozhodl, že tzv. prémiové vstupenky na pašijové hry, poskytované čestným hostům, mohou obdarovaní, kteří nechtějí přijít, nabídnout ke koupi přes internet. V případu místenek na pivní slavnosti naznačují internetoví obchodníci, že o nich bude muset rozhodnout až Nejvyšší soud v Karlsruhe…

Jel se vykoupat?

Neobvyklý konec měla jízda 22letého řidiče bez papírů pod vlivem alkoholu, píší OÖN. Po riskantních manévrech v nepřiměřené rychlosti skončil v sobotu odpoledne v zahradním bazénu v Garstenu (okr. Steyr venkov). Jeho stříbrné audi začalo "v přístavu" hořet. Sousedka o nehodě vyrozuměla hasiče a policii. S ohněm začal jako první bojovat se zahradní hadicí dobrovolný hasič ze Schwamingu. Řidič zatím utekl do lesa, ale pak se vrátil k blízkosti nehody a policie ho zadržela. Alkotest odmítl. Po ošetření na místě ho dopravili do nemocnice.

To netrefil…Zdroj: Deník/OÖN/FF

Foto: Deník/OÖN/FF Schwaming

Co usadí do schránky na věži?

V roce 1901 vložili pracovníci lineckého dómu do měděné schránky na vrcholu věže ve výšce 130 metrů "poklad", jehož složení zůstávalo tajemstvím až do května 2019, do zahájení sanace stavby. Byly tam staré noviny, malé historické relikvie a podobně.

Po dokončení oprav bude v úterý 5. října - přesně 120 let po uložení prvních dokumentů - vložen do schránky aktuální "poklad". Jaký, to prý zůstane tajemstvím. Marina Nollová z marketingu správy jen ujišťuje, že tam budou vráceny všechny dosavadní pamětihodnosti a místo tu najdou i nové dokumenty doby. Také seznam všech patronů, kteří k opravě dómu přispěli. Schránku vynese nahoru biskup Manfred Scheuer, poslední metry bez lešení absolvuje tyrolský specialista na kostelní věže a horolezec Andreas Mayerl. Na snímku jsou nálezy z otevření schránky v roce 2019.

Co bylo původně ve vrcholové schránce?Zdroj: Deník/OÖN

Foto: Deník/OÖN/Volker Weihbold

Zadrželi vraha matky

Kriminalisté vypátrali ve Welsu občana Severní Makedonie, který je už čtyři roky hledán pro podezření z pokusu vraždy své matky, píše linecký Volksblatt. 24letý muž se dosud skrýval ve Vídni. V červenci 2017 zaútočil podle zatykače na svou matku více výstřely.

Rakousko v Osvětimi

4. října odpoledne bude v Muzeu Osvětim-Birkenau v bývalém koncentračním táboře v Polsku zahájena nově uspořádaná rakouská zemská výstava. Původní byla otevřena v roce 1978 v bloku 17 lágru a kritikům od té doby vadila její teze Rakouska jako první oběti nacismu, s "vynecháním" jeho spoluodpovědnosti za utrpení milionů obětí. Projekt byl postupně renovován až do nové podoby s mottem "Vzdálenost - Rakousko a Osvětim". Zahájení se zúčastní rakouský prezident Alexander Van der Bellen, předseda Národní rady Wolfgang Sobotka a další politici.

List OÖN vysvětluje, že pojem "Vzdálenost" nemá vyjadřovat jen geografický odstup mezi Rakouskem a Osvětimí, ale především "vzdálení" deportovaných lidí do tábora a ze života. "Vedle osudu rakouských obětí Osvětimi a odporu rakouských vězňů koncentračních táborů vypráví výstava také o účasti Rakušanů na těchto zločinech," uvádějí OÖN.

Mladí prodávali marihuanu

Kriminálka v Rohrbachu rozkryla obchod s marihuanou. 18 dealerů mělo 91 odběratelům prodat kromě jiného 68 kilogramů marihuany a 300 gramů kokainu z České republiky a 300 gramů metamfetaminu neznámého původu, uvedy OÖN.

V začátku se vyšetřovatelé koncentrovali na konzumenty z okresu, kteří nakupovali konopí v Linci. Následně vypátrali 20letého Linečana, který marihuanu rozprodával mladistvým v domě svých rodičů v Linci. V jeho pokoji bylo přes kilogram této drogy.

Dále byl 19. března zatčen ve svém bytě v Urfahru-venkov další 20letý mladík. Doznal, že mezi březnem a říjnem 2020 propašoval do Rakouska dvanáct kilogramů marihuany zakoupené v Čechách. Prodával ji v Linci minimálně po půl kilogramech dvěma dalším osobám, mezi nimi výše zmíněnému vrstevníkovi. Vypátrán byl i druhý odběratel, 18letý. V jeho bytě v domě rodičů bylo zajištěno 2,4 kilogramu marihuany, menší množství LSD, ketaminu a psilocybinu, v trezoru pak desetitisícové částky z prodeje drog.

Další šetření odhalilo dva 18leté z okresu Urfahr-venkov, dva 20leté z Lince, další 17- a 18leté dealery. Deset lidí bylo zatčeno, dalších osm obviněno. Stíháno je i 91 jejich odběratelů.