Soud v Kielu mu uložil doživotí. Předseda senátu označil jeho čin za daleko přesahující usmrcení člověka. Dopoledne tragického dne vystřílel celý zásobník automatické pistole na ženu, když se zdravila ve vchodu do domu, a zasunul do zbraně druhý zásobník. Znalci napočítali na ženě 48 ran, přičemž už první byly smrtelné. Řada z nich prošla jejím tělem a zasáhla jejího nového známého. Oba zranění podlehli na místě.

Půl hodiny nato zemřela v Kielu třetí oběť, 52letý jejich společný známý, na následky pěti střelných poranění v obličeji. Jeho usmrcení ohlásil sám podezřelý, když se večer dostavil s přiznáním na policii v Hamburku. Motivem byla tentokrát nejspíš msta, když vrah dělal tohoto muže odpovědným za ztroskotání jeho manželství. Měli čtyři společné nezletilé děti… Útočník partnerku pronásledoval stalkingem, na její auto umístil vysílačku GPS, zákazy styku s ní ignoroval. Několik hodin před činem hledal v internetu pojmy doživotí, vrah, vina…

Soud nepřijal obhajobu obžalovaného předcházející hádkou s poškozenou - když ji zasáhly první střely, byla k pachateli otočena zády. Motor auta nechal běžet a dveře nezavřel… Záběry bezpečnostní kamery zachytily manipulace obžalovaného pár dnů před činem se dvěma zbraněmi, zásobníky a tlumiči. "Člověk, který se chce sám zabít, je na zbraň nenasazuje," dovodil předseda senátu.

Zabil nůžkami těhotnou

19letý Štýřan zavraždil loni v červenci 17letou dívku nůžkami. Znali se několik let, krátkou dobu měli příležitostný styk, a když se s ním partnerka ocitla v jiném stavu, rozhodli nechat dítě přijít a společně se o ně starat, píše DK. "Dítě nebylo plánováno, ale ani nechtěno," uzavíral žalobce.

Pozdě večer v den činu se pohádali kvůli jeho nezaměstnanosti a nedostatku peněz. Dívka mu strhla řetízek z krku "a pak se páka přehodila", řekl obžalovaný u soudu. Škrtil partnerku k bezvědomí, obrátil ji na břicho a vícekrát ji silně bodl nůžkami do krku a do zad. Po chvíli si omyl ruce, oblékl se a šel domů.

Podle žalobce byla dívka brutálně zavražděna, podle obhájce nešlo o úmyslnou vraždu, ale o čin v afektu. Jeho mandant trpí syndromy ADHS a autismem, je nemocen. Během procesu budil dojem nezúčastněnosti. Podle znalce psychiatra je odpovědný, ale vykazuje značné duševní odchylky, zvrhlost.

Zapomenut na balkoně…

V šest ráno v pondělí zavřela omylem přítelkyně odcházející do práce svého partnera na balkoně jeho bytu v šestém patře v Bad Ischlu. Když si toho nešťastník všiml, musel volat o pomoc do ulice, protože mobil měl v bytě. Byl zaslechnut, svědkové kontaktovali jeho známou a ta přispěchala. Vysvobodit ho ale nemohla, protože na vnitřní straně dveří bytu vězel klíč… Nezbylo než přivolat hasiče. Ti přijeli s výsuvným žebříkem, zatím co muž se zahříval dekou, a po studené hodině ho vysvobodili…

Otrávila otce kvůli dědictví?

Žena z okresu Rosenheim byla zatčena na Mallorce. Měla otrávit svého 89letého otce, aby získala značné peníze z dědictví po něm, píše DK.

Senior zemřel loni v listopadu na klinice a policie a státní zastupitelství zjistily kolem jeho smrti podezřelé okolnosti. Ty potvrdila i pitva. Muži byly podávány zřejmě po delší dobu látky, které mohly způsobit jeho smrt. Motivem činu mohlo být statisícové dědictví, které tu zanechával. Jeho 63letá dcera se krátce po pohřbu odstěhovala na Mallorku. V Palmě ji 1. dubna zatkla španělská policie. Nyní je ve vyšetřovací vazbě. Německá justice usiluje o její vydání.