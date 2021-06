Když to udělala před dvěma roky poprvé, předsevzala si prý, že v této "disciplíně" vytvoří světový rekord. "Jsem zvědavá, kolikrát se mi podaří vlasy věnovat," říká v listě.

I druhý exemplář odešel po ostříhání parukáři Maxi Rieswickovi do Severního Porýní-Vestfálska, který zdarma zhotovuje paruky pro děti a mladistvé, kteří o své vlasy přišli nemocí.

Když Stella opouštěla kadeřnictví, odnášela si dokonce copy dva, pokračuje deník. Těsně před ní si totiž nechala dlouhé vlasy ostříhat nakrátko jedna dáma a spontánně se rozhodla svou "hřívu" předat Stelle. "Neznám ji, ale velmi mne to dojalo a hrdě jsem odeslala do výrobny hned oba kusy," říká dívenka. Apeluje na všechny slečny, které teď uvažují o letním střihu, aby vlasy nezahazovaly, ale darovaly je na adresu www.haare-spenden.de. Udělají mnoho radosti, dodává.

Na výlety do Rakous?

Ať se děti vyřádí!Zdroj: Deník/OÖN

Online-portál www.familienausflug.info nabízí přehled nejoblíbenějších míst pro rodinné výlety. Patří k nim také dětský lezecký a lanový park Ralf & Walter v Kirchschlagu u Lince. "Je tak koncipován, že už tříletí jej mohou samostatně absolvovat," píší OÖN.

Zabavili méně cigaret

V prvním čtvrtletí zabavili rakouští celníci při 292 kontrolách 411 870 pašovaných cigaret, napsal Volksblatt. Je to o čtvrtinu méně než loni. Za celý minulý rok to dalo 2,89 milionu kusů, navíc ve dvou ilegálních fabrikách orgány našly 15,4 tuny tabáku. Korona na druhé straně pomohla státu - na tabákové dani vybral letos za kvartál 508 milionů eur, o 17,4 % víc než loni.

Jak se chytá "apoštolsky"

Pasovský deník PNP uvádí seriál "Moje poprvé" - třeba první vystoupení muzikanta, první gól fotbalistky, první případ juristy. V posledním čísle přinesl příběh "apoštolského rybáře" Martina Steiningera (36).

Vzpomíná, že ho otec vozil k vodě už v kočárku. Tehdy ještě rybáři mohli chytat do zvedacích sítí, které kladli na dno a vytahovali v nich úlovky. Jako dítě se směl dívat jen z mostu. První ryba, kterou pak sám chytil, byla bělička. Asi v šesti, sedmi letech ho už otec "pustil" na štiku. Přesněji řečeno, nechal ho ji vytáhnout, když už visela na háčku. Když ve čtrnácti dostal rybářský lístek, přestal dokonce hrát fotbal, aby měl na ryby čas.

Vyrostl jako syn "apoštolského rybáře", kterých v Pasově nesmí být víc než dvanáct. Že je to něco zvláštního, poznal už z toho, že mohli chytat z lodi a ostatní ne. Nejpozději tak asi ve dvanácti letech pochopil, o co jde, a toužil po tom, aby mu otec toto privilegium jednou předal. Jeho kolegové tomu museli přivolit. Když souhlasili, "požehnat" jmenování muselo ještě město. Právo rybolovu patří klášteru Sv. Ducha, který je už přes 500 let pronajímá - první dochovaná smlouva je datována rokem 1558, předtím byly jen ústní dohody.

Návrh "Apoštolských" na jmenování Martina Steiningera otcovým nástupcem odsouhlasil výbor městské rady pro nadace 17. května a definitivní přijetí pak stvrdil první předseda spolku. "Cítil jsem se jako malé dítě před Vánocemi," popisuje nováček. Dlouhou existenci apoštolských rybářů prý ale nevnímá jako tlak - je pro něho motivací a radostí, že může tuto tradici prodloužit.

Šance stát se jedním z nich je pro "mimostojícího" velmi malá. To by prý v nějaké rodině musel chybět následník…

Výstavní kus pasovského 'Apoštolského'.Zdroj: Deník/PNP

Na snímku je "Apoštolský" Martin Steininger s obzvlášť pěkným kaprem.

Kozičky papeži pro potřebné

Rakouský prezident Alexander Van der Bellen se v pondělí sešel ve Vatikánu s papežem Františkem. V doprovodu manželky Doris Schmidauerové předal Sv. Otci obraz malířky Karin Mayerové z umělecké skupiny Retz při rakouských Caritas pro postižené - a symbolické stádečko 20 koz pro rodiny v Burundi.

Van der Bellen se sešel také s kardinálem - státním sekretářem Pietrem Parolinem, kterému předal kříž ze dřeva a skla zhotovený dílnami postižených v St. Pöltenu a sacherdort, uvedly OÖN. Na programu měl také setkání s italskými ministry.