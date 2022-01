Od sousedů: Našla matčin hrob po 76 letech. Zastřelil manželku ranou do týla

Na silvestra měla hořet místní inspekce. Teď byli někteří z bandy obžalováni, mezi nimi tři ve věku 16-20 let, kteří svůj útok na policii filmovali a dali na web. Jsou ohroženi sazbou do 10 let. 16letý přiznal zapálení auta a hrozí mu rok a půl vězení. Tři mladiství ve věku 14-16 let, kteří dva spoluobžalované po jejich přiznání zbili, budou od 21. ledna souzeni za těžké ublížení na zdraví a pokus o útisk.

Vězně zabil zkrat

Ve věznici v Subenu opravoval 45letý Rus v cele elektrický vařič vody. Našli ho v pátek ráno u stolu dva spoluvězni a přivolali pomoc, ale kolega už byl mrtvý. Vypověděli mj., že pořád něco kutil. Vařič byl porouchaný, na několika centimetrech odizolovaný, tak ho chtěl opravit… Vyšetřovatelé vyloučili násilný čin - muži se nehádali, nebyly zjištěny žádné stopy zápasu. "Možná při opravě přehlédl, že je vařič pořád připojený. Proč zkrat nevyhodil jistič, není jasné," řekl státní zástupce.

Rus byl za sexuální delikt odsouzen na šest let a od roku 2019 si trest odpykával v Subenu.

Velkovýpadek topení

Tříminutový výpadek proudu v neděli odpoledne měl pro tisíce Berlíňanů vícehodinové následky, píše Donaukurier. Protože výpadek postihl také teplárnu Klingenberg a ta musela být odstavena, zůstalo 90 000 domácností na východě města - asi 370 000 lidí - večer bez topení a teplé vody. Venku byly asi tři stupně Celsia… Bez osvětlení byla přechodně i čtyři nádraží a čtyři nemocnice. Už kolem tří hodin v noci byly všechny domácnosti opět připojeny na dálkové topení.

Linec má 208 729 obyvatel

Počet lidí s hlavní adresou v hornorakouské metropoli se k 1. lednu zvýšil meziročně o 917. Loni jich bylo 207 812. Občanů přibylo díky přistěhovalectví, zamířilo sem 14 799 lidí, vystěhovalo se 13 741. Podruhé za sebou je negativní bilance porodů a úmrtí - loni se tu narodilo 2042 dětí a zemřelo 2162 osob. Loni na 2059 porodů připadlo 2144 úmrtí.

Nejhorší fotbalisté Bavorska

TSV Böbrach z obce o 1600 obyvatel byl loni nejhorším fotbalovým týmem Bavorska, píše PNP. O jeho bilanci psal i náš web - žádný bod, jeden vstřelený gól a 220 obdržených v 15 utkáních I. A třídy. Klubový prezident Alfons Drexler (53) je přesto hrdý na týmový duch svých hráčů. Přečkal náhlé rozdělení herního společenství s FC Kaikenried v létě, nastoupili staří kozáci a bývalí junioři byli reaktivováni. S mottem Výsledky jsou druhořadé, ale musíme být jedenácti kamarády! Splnili i první herní cíle - dvakrát prohráli jen jednomístně, 0:9 a 0:8. Zato vedou tabulku slušnosti. Přes zimu jim nikdo neodchází, 25 hráčů chce zůstat, trenér Franz Herzog taky. Do soutěže Böbrach přihlásí i druhý mančaft! Kromě jiného se mužstvo angažovalo pro dobročinné účely, například věnovalo 700 eur pro pomoc dětem s rakovinou.

Dražší stavění domů

V Německu se stavění bytů v listopadu podražilo nejvíc od roku 1970, uvedla PNP. Konvenčně stavěné bytové domy stály meziročně o 14,4 % víc. Loni v listopadu ceny stouply bez DPH o dalších 11,6 %.