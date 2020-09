Kontejnery

Na území města je 281 výsypových kontejnerů na plast.

K dipozici jsou dále tři stanoviště podzemních a dvě stanoviště polozapuštěných kontejnerů.

Nová vyhláška je reakcí odboru životního prostředí. „Postupný vývoj v oblasti odpadového hospodářství si novou vyhlášku vyžádal,“ uvedl šéf odboru ŽP strakonického úřadu Jaroslav Brůžek.

Kovy budou obyvatelé města třídit vhozením do kontejnerů s označením PLASTY. Tím nedojde k navýšení sběrných nádob po městě. Podle ředitele strakonických technických služeb Ludvíka Němejce nebude nutné ani navyšovat počet nádoby na plasty. „Neočekáváme, že by došlo k tak výraznému zvýšení objemu odpadů do těchto nádob,“ vysvětlil Ludvík Němejc.

Platnost obecně závazné vyhlášky je podmíněna jejím schválením zastupitelstvem města, které o ní bude jednat 16. září. Její schválení se očekává.