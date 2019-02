Strakonice - Josef Eigner: Cena vyhlašovaná pro rok 2016 bude nižší.

Teplárna Strakonice | Foto: archiv teplárny

Pro rok 2015 je cena sekundárního tepla od strakonické teplárny 564,6 korun za gigajoul (GJ) a cena sekundárního tepla pro rodinné domky 540 korun za GJ. V roce 2016 mají odběratelé zaplatit méně.

Strakonickému deníku to za společnost Teplárna Strakonice a. s. řekl Josef Eigner. „V současnosti jsme v období plánování a kalkulací ceny tepla na příští rok. Předběžné výsledky zatím nechci prezentovat, avšak celý náš tým intenzivně pracuje na efektivním snižování provozních nákladů. Do jaké míry se nám to podaří, zatím nemůžu komentovat, ale jedno je jisté. Cena tepla pro obyvatele vyhlašovaná pro rok 2016 bude znatelně nižší," uvedl.

To by ocenila i Martina Procházková ze Strakonic. „Bydlím v nájemním bytě a jakékoliv snížení nákladů samozřejmě vítám. Snad to bude skutečně o poznání nižší částka," říká.

Kromě ceny mění strakonická teplárna i přístup k lidem a spouští zákaznické centrum. To má sloužit k informovanosti všech obyvatel města, kteří se zajímají o vytápění, nejen zákazníků teplárny. Zákaznické centrum mohou lidé kontaktovat na mailu obchod@tst.cz a teplo@tst.cz