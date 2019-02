Jindřichohradecko - Od 1. července budou mít všechny občanky čip, fotku na řidičák vám zase nově pořídí přímo na úřadě.

O tom, že od 1. července budou všechny občanky se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem, informovala mluvčí radnice Karolína Průšová.



„Odpadne tak poplatek ve výši pět set korun za vydání průkazu s čipem. Občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje, což může učinit i později,“ vysvětlila. Novou občanku je nově možné získat i do 24 hodin, a to na ministerstvu vnitra, nebo do pěti dnů, a to na úřadu.



Změny v systému výdeje osobních dokladů se dotknou i řidičských průkazů. U těch je například novinkou to, že stejně jako na pas nebo na občanku vás na něj vyfotí přímo na úřadu. „Kvůli zavádění změn bude oddělení řidičských průkazů ve dnech 28. a 29. června zcela uzavřené,“ připomněla mluvčí.