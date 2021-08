Po Českých Budějovicích také strakonická nemocnice postupně rozšíří očkování osob proti covidu bez nutnosti registrace.

Očkovací centrum. | Foto: Deník / Petr Škotko

Již tento pátek se budou moci v Očkovacím centru v Lidické ulici ve Strakonicích očkovat neregistrovaní zájemci ve věku od 16 let, a to od 14.30 do 16 hodin.