Od očkovacího maratonu jsme očekávali dvě věci. Jedna byla umožnit lidem ve větší míře očkování bez registrace. Toho využilo několik stovek lidí, kteří by jinak měli problém se k očkování přihlásit. Hlavní důvod byl ale doočkovat několik tisíc osob, které vlivem zkrácení termínu třetí dávky mají na očkování nárok a při standardní kapacitě očkovacího centra by musely čekat zhruba o týden déle. Do 50. kalendářního týdne jsme tak vstoupili s počtem nula čekajících osob a máme tak kapacitu na proočkování další vlny zájemců, kterou očekáváme.

Kolik přišlo lidí, hlavně na 1. dávku?

Během očkovacího maratonu jsme naočkovali zhruba 5500 dávek, většinou šlo o tzv. posilovací dávky. Ale asi 400 osob si přišlo pro první dávku.

Budete akci opakovat?

V nějaké formě určitě, pokud to bude třeba. Vakcín je dostatek a nechceme tedy pouze z provozních důvodů oddalovat očkování lidem, kteří o něj mají zájem. Naši lidé v očkovacím centru pracují už řadu měsíců pod tlakem a jsou extrémně výkonní, za což jim moc děkuji.

