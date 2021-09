Velkokapacitní očkovací centrum v tělocvičně na Lidické ulici bylo ve Strakonicích v provozu od 11. února do 23. září. Za tu dobu v něm bylo podáno 70 tisíc dávek vakcíny proti nemoci covid-19. Ve službách se střídalo 13 lékařů, 30 sester a 110 dobrovolníků.

Spuštěnou byla také možnost registrace na 3. dávku vakcíny. Třetí dávku vakcíny proti nemoci covid-19 je možné aplikovat po uplynutí osmi měsíců od podání druhé dávky. Očkování ve Strakonicích začalo 4. ledna 2021 a odstup mezi první a druhou dávkou byl tři týdny. První zájemci o očkování 3. dávkou by tedy mohli začít přicházet koncem září. „Zatím dáváme přednost tomu, aby se zájemci o očkování třetí dávkou vakcíny registrovali. I s ohledem na to, že přeočkovávat se budou jak osoby, které dostaly vakcínu Pfizer, tak Modernu nebo Astra Zenecu a vakcínu je potřeba předem připravit,“ vysvětluje doktor Pelíšek.

OČKO mohlo vzniknout a fungovat díky spolupráci města Strakonice, které poskytlo prostory tělocvičny. Krajský úřad Jihočeského kraje zase zajistil technické návrhy a instalaci očkovacích boxů a dalších provizorních prostor. Vybavení a zajištění služeb lékařů a sester zajišťovala Nemocnice Strakonice, a.s. "Velký podíl na plynulém chodu centra měli dobrovolníci, kteří zajišťovali především administrativní práce. Všem, kteří se na zřízení a fungování Očka podíleli, děkujeme,“ dodal ředitel Nemocnice Strakonice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Nové očkovací centrum se v těchto dnech dokončuje v 1. patře budovy bývalé zubní polikliniky nad nemocniční lékárnou. Bezbariérový přístup pro příchozí se zhoršenou hybností zajistí výtah. Centrum bude poskytovat zázemí pro jeden očkovací tým ve složení lékař, sestra a administrativní pracovník. V provozu bude podle zájmu o vakcinaci minimálně jeden den v týdnu. „Předpokládáme, že kapacita centra by mohla být 300 očkovaných za den provozu,“ dodává Michal Pelíšek.

„První zájemce o očkování přivítáme v novém očkovacím centru ve čtvrtek 30. září. V tělocvičně budeme naposledy očkovat 23. září od 12.30 do 17 hodin. V době od 13 do 16.45 hodin mohou přicházet i neregistrovaní zájemci,“ uvedl náměstek pro řízení kvality péče MUDr. Michal Pelíšek.

