„Podařilo se nám centrum zprovoznit o několik dnů dříve, než jsme plánovali. To považuji za dobré znamení a věřím, že bude dost vakcín na to, abychom mohli naočkovat všechny zájemce,“ říká náměstek ředitele nemocnice a zástupce primáře neurologického oddělení MUDr. Michal Pelíšek.

Dnes začínáte s provozem očkovacího centra v ulici Lidická. Jak bude tato premiéra vypadat?

Centrum se nám podařilo zprovoznit o několik dnů dříve, což považuji za dobré znamení. Začneme trochu volněji, takže naočkujeme 90 pacientů. V dalších dnech až do pondělí by tu tudy mělo projít na 500 lidí.

Aby nedošlo k zaváděcí informaci, jde o pacienty v kategorii 80+.

Ano. V tuto chvíli máme v plánu, že budeme přeočkovávat osoby ve věku 80+, které jsme první dávkou naočkovali před třemi týdny a teď, 21 dnech, by mělo dojít k jejich přeočkování.

Potom budou na řadě další lidé v kategorii 80+. Na čekací listině je asi 850 dalších osob. Původně jich tam bylo zhruba 900, z toho 430 jsme jich naočkovali. Takže počet žadatelů v kategorii 80+ roste.

Co to znamená pro ostatní zájemce o očkování? Kdy se dostane na mladší generace?

V podstatě bude záležet na tom, kolik dostaneme vakcíny. Nyní je předpoklad, že do konce února bychom měli týdně dostávat 600 až 800 vakcín. Pokud to tak bude, tak do konce příštího týdne můžeme naočkovat většinu lidí, co nyní čekají s tím, že je budeme muset pak za tři týdny opět přeočkovat. K tomu ještě přibyli nějací zdravotníci. Ale protože jsem optimista, věřím, že skupinu 80+ bychom mohli mít z větší části první dávkou naočkovánu do konce února.

Až budou všichni zájemci kategorie 80+ i podruhé přeočkováni, dostane se i na ostatní. Ale tam už věk nebude hrát roli. Takže bude záležet na rychlosti přihlášení?

Pacienti se nyní hlásí do centrálního rezervačního systému, který umožňuje přihlášení pouze osobám 80+. Takže jak bude tento sytém fungovat pro ostatní zájemce je záležitost státu. Musí to někdo povolit.

O počtu vakcín už jste mluvil, ale naše čtenáře by jistě zajímalo, o jaké vakcíny půjde.

My máme stabilní dodávku od firmy Pfizer, kterou očkujeme od samotného začátku. Současně už jsme také očkovali vakcínou od společnosti Moderna.

A co Sputnik V od Rusů, který si tak chválí Maďaři a na který se jel do Maďarska aktivně zeptat i český premiér?

(Smích). Tak Sputnik ne, ale předpokládáme, že vakcína od společnosti Astrazeneca už je v České republice a některé kraje ji mají minimálně na skladě. Ale strakonické očkovací centrum bude zatím dál používat výše zmíněné dvě vakcíny. I když jistě tady bude Sputnik V k dispozici

Jaká je účinnost vakcín od společností Pfizer a Moderna? Sputnik v má mít přes 90 procent.

Vakcíny Pfizer a Moderna mají účinnost 95 procent týden po druhé dávce očkování. U vakcíny Sputnik V bude účinnost o něco nižší, ale zřejmě stále dost dobrá na to, aby se tady dala používat.

Ve druhé polovině ledna jste uvedl, že v době očkovací špičky v květnu a červnu by mohlo centrem projít 600 až 800 lidí denně. Platí tento odhad stále?

Ne tak úplně. Myslím si, že to může být víc, protože kapacita je až 1000 lidí. První odhad vycházel z určitého předpokladu na zásobování vakcínami.

Jak bude vypadat cesta, kterou pacient při příchodu do centra absolvuje?

Budeme se především snažit, aby tady strávil co nejkratší dobu. Při vstupu obdrží dotazník, který bude muset vyplnit. Poté přijde na registrační místo, kde budou zkontrolovány jeho osobní údaje a poté půjde rovnou k očkování. Poté odejde do odpočinkové zóny, kde byl měl strávit tak 15 minut kvůli reakci na vakcínu. Celý proces trvá přibližně 20 minut. Je to velice rychlá záležitost, takže během hodiny je možné naočkovat kolem stovky pacientů. Navíc tady bude přítomna i záchranka právě kvůli neobvyklým reakcím na vakcínu.

Vy jste jako lékař už naočkován a přeočkován byl. Měl jste nějaké příznaky?

Já žádné příznaky neměl. Bolela mne hlava a paže, jinak mi nic nebylo. Ale je fakt, že zatím přibližně desetina pacientů jisté příznaky především po druhé dávce pocítila. Měli zvýšenou teplotu, bolesti svalů a kloubů. Ale žádné závažné reakce jsme nezaznamenali.