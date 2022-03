Horkou čokoládu do kelímku, pralinky, lámanou tabulkovou čokoládu nebo čokoládový špíz si mohou dát zájemci na Festivalu čokolády v pavilonu T na Výstavišti České Budějovice ještě v neděli 27. března 2022. Od pátku se tu koná akce sladce vonící. Podívat se na fotogalerii můžete na webu Deníku.

Dobroty nabízejí výrobci i brigádníci. Například čokoládové špízy z jahod a banánů máčené v bílé, mléčné nebo hořké čokoládě vám nabídnou hned u vchodu studentky Jihočeské univerzity, brigádnice Veronika Václavková, Adéla Rajchotová a Anežka Hrbková. "Máme i vafle, palačinky, jablko v malinovém karamelu," říká Veronika Václavková. Samy si občas také samozřejmě dají čokoládu. "Jasně, na nervy," usmívá se Veronika Václavková. "V pátek chodily hlavně děti po škole a maminky s dětmi. Nebylo to špatné," komentovaly dívky návštěvnost s dodatke, že očekávají, že v sobotu to bude lepší. "Vafle a ovoce v čokoládě šly na dračku," shodují se ale brigádnice a jejich další kolegyně z Plzně Kristýna Motysová si zatím připravuje výrobu palačinek.

Francouzský pořadatel

Stánek přivezl z Plzně Marek Nejedlý. "Několik let už jezdím po akcích, máme na to firmu," říká Marek Nejedlý. Na jednu akci nakoupí třeba 15 kilogramů jahod. Třeba i špejle musejí být potravinářské. Ale zaměstnání má Marek Nejedlý jiné. "Tohle je můj koníček. Přinášíme lidem radost a úsměv na tvář, proto to děláme," říká, když chystá čokoládovou vaničku a dodává, že celý den pracuje bez kontaktu s lidmi, tak si rád na festivalech popovídá a lidí užije.

Festival organizuje Chris de Lattre, Francouz, žijící v České republice od roku 2003. Festival objede 15 měst a koná se od roku 2012, v Českých Budějovicích je po čtvrté.

Stovky pralinek se rovnají celé hodiny

Z Kroměříže, přes tři hodiny autem, přijely z čokoládovny Charmante Miloslava Baťková s kolegyní. Účastní se celého čokoládového "turné". Výrobě pralinek a dalších sladkých produktů se Miloslava Baťková věnuje devět let. Předtím byla dětskou sestrou. Na dotaz, jestli je nová profese klidnější, s úsměvem odpovídá: "Stoprocentně!"

Vyrovnat na výstavě stovky pralinek do vzorných obrazců trvá čtyřem zručným rukám minimálně dvě a půl hodiny. V Budějovicích nabízí produkci svou i jiných čokoládoven. Budou i za týden v Ostravě na další zastávce čokoládového festivalu. "To máme blíž, hodinka cesty," říkají dámy z Charmante. A jak je výprava do Budějovic úspěšná? "Uvidíme v sobotu. pátky jsou vždy takové začátkové," říká Miloslava Baťková.

Na českobudějovické výstaviště můžete za čokoládou zajít ještě v neděli, vstup pro dospělé je 70 korun, zlevněné vstupné činí 50 korun. A kdo by zatoužil po čokoládě v dalších dnech, může i v jihočeské metropoli navštívit specializované prodejna třeba v ulici Na Sadech nebo v ulici Fráni Šrámka či v některých obchodních centrech. Ale třeba i na Malém náměstí v Písku najdete pralinkárnu a v Třeboni či v Táboře muzeum čokolády. Občas bude tato sladká pochoutka na jihu Čech mít značku T-Severka od známé firmy z Rudolfova.