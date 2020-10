„V CineStaru nebude nikdo, budeme doma doufat, že je to jen na dva týdny,“ komentuje Svatava Kopečková. „Situace je taková, jaká je, nedá se nic dělat,“ krčí rameny.

Situaci čekal ředitel DK Metropol Petr Holba. „Všechno k tomu směřovalo, nepřekvapuje mě to,“ přiznal. Musí poněkolikáté posouvat program. „Kvůli restrikcím nemáme od března vůbec možnost si vydělat,“ posteskl si. V létě se totiž konaly akce venku, na podzim se uváděly představení posunuté od jarních omezení. Od září prodal DK Metropol jedno jediné divadlo, ale to se nakonec neuskutečnilo pro nemoc.

„U divadel, která se dříve vyprodala hned, teď prodáme osm deset vstupenek týdně, to je ztrátová záležitost,“ uvádí a pokračuje: „Budeme muset sáhnout do úspor.“ Problém je, že v zimě se protopí v DK Metropol až půl milionu. „Nevidím to dobře, musíme náklady snížit na minimum. Tržby zvyšovat nemůžeme,“ uvažuje ředitel.

Rád by věděl, jak toto hodlá vláda řešit, zda přijde nějaká pomoc kulturním institucím. „Dotace na divadlo do příštího roku prodloužit nejde,“ zjistil Petr Holba. Místo plošných restrikcí by měla vláda podle něj věnovat lepší úsilí rizikové skupiny a řešení lůžek pro postižené covidem.

Ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek nutnost novinky chápe. „Situace se zhoršila a vláda musí udělat opatření,“ ví. Bohužel ho trápí velká nejistota. „Mám obavu, že vláda a vedení státu nemají představu, co za čtrnáct dní bude,“ říká. Divadlo je organizace náročná na plánování. „Bohužel teď nevidíme dál než za čtrnáct dní,“ líčí své obavy.