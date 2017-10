Ocenění od hospodářské komory si odnesli podnikatelé i osobnosti

Strakonice - Ve čtvrtek 19. října v podvečer vyhlašovala Oblastní hospodářská komora ve Strakonicích jako každoročně, významnou společnost roku, významný živnostník, osobnost a rodák. A to za oblast Strakonic, Blatné a Vodňan. Ocenění jsou vybráni z návrhů, které přicházejí od živnostenských úřadů, městských úřadů, úřadů prácea a Rady oblasti JHK Strakonice.

Významná společnost roku :

Adient s.r.o Strakonice – nástupnická společnost po společnosti Fezko. Součástí závodu ve Strakonicích je také Inovační centrum s celosvětovou působností.



Společnost DURA Automotive CZ, k. s. Blatná významný zaměstnavatel okresu Strakonice. Ve třech provozovnách zaměstnává téměř 2000 lidí



Kovovýroba Slavík s.r.o. BLATNÁ – Záboří- rodinná firma, která získala v loňském roce ocenění pro své zboží, které vyrábí - Český výrobek



Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o. – stará se téměř 20 let o městský majetek

Významný živnostník roku.



Josef Diviš, Chrášťovice – rodinná farma hospodařící na 1100 ha, od roku 2015 zpracovávají mléko ve své vlastní mlékárně a produkty jsou ke koupi ve farmářských prodejnách

Hana Scheinherrová – Blatná –jde o rodinnou firmu, která se od roku 1999 zabývá prodejem stavebního materiálu.



Zdeněk Hanus, Vodňany - Ve veřejném stravování se pohybuje od roku 1999 a to v provozovně Výstavní 726 ve Vodňanech. Nabízí teplá jídla v jídelně pro veřejnost i rozvoz jídel.

Významný rodák.



Mudr. Martin Gregora Strakonice – primář dětského oddělení strakonické nemocnice. Od roku 2006 až 2010 působil jako zastupitel města Strakonice a v průběhu volebního období 2010-2013 působil v Poslanecké sněmovně. Je také autorem populárně naučných knih pro rodiče. Jeho poslední kniha po Knize o matce a dítěti cílí na tatínky.



Josef Jančar – Blatná – nestor blatenského sportu. I v současné době, ve svém věku (92) se stále aktivně zapojuje do veřejného života.



Mgr. Jitka Velková, Vodňany - Dlouholetá ředitelka Muzea a galerie ve Vodňanech, autorka katalogů národopisných výstav Vodňanska. Svými znalostmi se řadí mezí přední osobnosti v oblasti kultury ve Vodňanech.



Významná osobnost roku

Jaroslav Bašta a Sylva Svobodová, Strakonice – dlouholetí vedoucí strakonického dětského souboru Prácheňáček



Jana Germenisová Blatná – majitelka blatenského zámku, která velkou měrou podporuje blatenskou kulturu. Je potomkem rodu Hildprandtů a od roku 1994 trvale na zámku žije a stále ho vylepšuje pro návštěvníky



Pavla Žílová, Vodňany - je věhlasnou houslistkou a bývalou učitelkou ZUŠ Vodňany. Také zakladatelkou Institutu Váši Příhody ve Vodňanech, který byl významným světovým houslistou. V roce 2016 dokázala zachránit hrob jeho i jeho rodinných příslušníků. Veškeré ostatky byly převezeny z Vídně do Vodňan.