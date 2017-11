Obyvatelé Šumavské budou lépe bydlet

Strakonice - Více než padesát obyvatel lokality Šumavská dorazilo na veřejné projednávání nové studie o veřejném prostranství.

Na tomto strakonickém sídlišti došlo letos na jaře k převodu sedmi hektarů pozemků od Správy bytového družstva na město. Kvůli tomuto kroku dochází nyní k řešení veřejného využití těchto ploch.

Občané preferují zklidnění dopravní situace v ulici Šumavská, a to i omezením rychlosti. Pozemky tohoto sídliště se nacházejí ve svažitém terénu, obyvatelé by uvítali i bezbarierové přístupy k obytným domům. „Měla by zde vzniknout dětská hřiště především pro nejmenší, kterých je celkově nedostatek, ale i klidová posezení s pergolou pro seniory,“ uvedla tisková mluvčí města Markéta Bučoková.

Tvorbu této studie vyhrál ve výběrovém řízení architekt Ivo Kraml.