Nádrž před rekonstrukcí.Zdroj: Markéta Bučoková, PR městaNádrž pocházející z šedesátých let minulého století již byla v takovém stavu, že jedině komplexní rekonstrukce mohla zajistit její další plnohodnotné využití a to především jako zásobárny hasičské vody. "Kvůli zanesenému nátokovému potrubí se do nádrže dostávalo minimum vody. Svahy a dno byly vyloženy železobetonovými panely, které dosáhly obrovské degradace, kvůli čemuž propouštěly vodu," řekla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.