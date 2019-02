„Na plaveckém stadionu bude umístěn srážkoměr a tři limitgrafy pro sledování hladiny toků na vodních tocích Otava, Peklov a Novosedelský potok,“ uvedla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.



Součástí každého zařízení bude prvek lokálního výstražného systému, a to varovná protipovodňová stanice. Po dosažení alarmové úrovně hladiny stanice automaticky rozešle varovné SMS. Součástí varovného systému bude také soubor informací shromažďující data ze stanic. Poslouží pro vytvoření grafů mapujících stav hladin a srážek.



Zmiňované monitorovací prvky by odbor životního prostředí využíval nejen v době krizových situací, ale i v běžných každodenních podmínkách v souvislosti s péčí o zeleň.



Celkové náklady projektu jsou 1 272 823 korun včetně DPH. Podpora je 85 procent, tedy 1 081 899 korun.

K zahájení provozu celého systému by měklo dojít letos v říjnu.