Proběhlo geodetické zaměření hrany obrubníků a vytyčení sítí v místě stavby a začaly zemní práce. Stavba bude trvat tři měsíce a v průběhu ní bude potřeba zkoordinovat činnosti s rekonstrukcí silnice II. třídy v tomto úseku, kterou bude realizovat Jihočeský kraj. Do 10.září je potřeba zasadit a zafixovat obrubníky, pak bude na několik dní stavba přerušena, aby mohlo dojít k odfrézování stávající komunikace a položení nového povrchu. Poté bude chodník dokončen. "O výstavbě chodníku se uvažuje již několik let od doby, kdy začaly vyrůstat v nové lokalitě první domy," řekl starosta městyse Luboš Peterka.

Chodník by měl zajistit bezpečný průchod chodců od nové výstavby do centra obce podél rušné silnice II. třídy II/173. Délka chodníku je 450 metrů šířka 1,5 metru. Povede po jedné straně a to vlevo ve směru od Radomyšle. Stavba by neměla provoz na komunikaci nijak zásadně omezit. Provoz omezí až navazující rekonstrukce vozovky II. třídy, kterou bude od 10. září realizovat Jihočeský kraj a doprava bude řešena objížďkou.

Akce je financována celá z rozpočtu městyse Radomyšl a bude stát 1 319 837 Kč.