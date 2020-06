Již třetinu obytného domu vyrobil sochař Michal Trpák. Zednickou lžíci k tomu ale nepotřeboval. Už přes rok piloval techniku 3D tisku betonu, jíž je u nás průkopníkem.

Sochař Trpák staví robotem betonový dům. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Touto metodou plánoval postavit i zubařskou ordinaci, která vznikla před časem. „Jel jsem kvůli tomu do Holandska za jednou firmou, ale ukázalo se, že to byl komplikovaný nápad. Myšlenka mi ale stále ležela v hlavě,“ vzpomíná Michal Trpák, jak to všechno začalo. Loni v rámci exteriérové výstavy Umění ve městě uspořádal sochařské symposium, z něhož vzešly lavičky a další drobný 3D tisk. „Pak už byl jen krůček k tomu vytisknout dům,“ říká sochař.