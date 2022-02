Hojsova Stráž je malá šumavská obec, která je součástí Železné rudy. Historicky bylo toto území součástí Královského Hvozdu, právně samostatné pohraniční území při česko-bavorské hranici mezi Nýrskem a Vimperkem. Obec navštívila externistka Strakonického deníku Jitka Pavlíková ze Strakonic.

Hojsova Stráž. | Foto: Jitka Pavlíková, Strakonice

"Právě tady se nachází neobvyklá zajímavost, kterou se nemohou chlubit ani mnohem větší místa. Hojsova Stráž se totiž může pyšnit skutečným šumavským orlojem. Jeho tvůrce jej vybudoval v letech 2014- 2017. Dřevěný orloj je 5 metrů vysoký a na několika cifernících zobrazuje různé astronomické informace. Součástí orloje je mapa hvězdné oblohy, dva ciferníky zachycující východ a západ slunce a také znamení zvěrokruhu. Orloj obsahuje i zvonkohru, která hraje v poledne 8 tónů státní hymny, po jejichž skončení Smrtka 12 x zazvoní zvonkem. Hojsova Stráž je šumavská vesnička tradičního typu. Svým vzhledem jako by vystoupila z Klostermannových románů. Dominantou obce je dřevěný kostel se šindelovou střechou, pocházející z let 1824 - 26. Vystavěn byl na místě původní kaple Panny Marie Růžencové. V době naší návštěvy byla vesnice plná sněhových závějí a místní děti si užívaly klouzaček. Bylo znát, že jsme se ocitli ve vyšší horské oblasti. V Hojsově Stráži se rovněž nacházejí památné lípy staré 400 až 500 let."