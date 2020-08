Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo v pondělí 3. srpna stavební práce na rekonstrukci mostu ve Strakonicích u plaveckého stadionu.

Rekonstrukce mostu u plaveckého stadionu ve Strakonicích. | Foto: Deník / Petr Škotko

Podle typu nosníků pochází most z 50. až 60. let. Objízdná trasa vede po staré části silnice 22 a bude navazovat na nový obchvat města Strakonice. Most má být dokončen letos v listopadu.