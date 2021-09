Hlavními cenami byly poukazy na školní potřeby a luxusní propiska od starosty městyse. Ale i ti ostatní si odnesli drobnosti do školních lavic. Nejmladšími účastníky byla čtyřletá Vanesa, pětiletý Ondra a Evelína v týmu s rodiči.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.