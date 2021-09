Na Šumavě byla dlouhodobě pociťována absence zvonů, které nebyly od války nahrazeny. Proto v dnešní době byla vyhlášena sbírka určená k pořízení nových zvonů- podílely se na ní Šumavský kulturní spolek, farnost, nadace Blízkoksobě i drobní dárci. Z výtěžku sbírky byly restaurovány dva současné zvony na kostele sv. Markéty a pořízeny tři nové zvony z proslulé pražské dílny Zvonařství Manoušek. Nové zvony nesou jména Maria, sv. Markéta a sv. Anna. Zvony se tvoří pro budoucnost i pro budoucí generace. Stávají se trvalými ochránci komunity a kraje. V páteční večer zvony, které se následně rozezněly do daleka, posvětil při slavné mši v kostele sv. Markéty papežský nuncius.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.