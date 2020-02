Interaktivní exponáty, jsou zapůjčené z vědecko - zabavního parku IQ Landia v Liberci a ve Vodňanech nejsou poprvé. Experimenty mají v oblibě hlavně děti a na výstavě se střídají školy nejen z Vodňan, ale také z okolí. „Jezdí k nám škola například z Cehnic nebo Protivína,“ prozrazují zaměstnanci galerie.

Vstupné na výstavu Hry a klamy je 40 Kč pro dospělé, snížené vstupné pro děti, studenty a seniory dělá 20 Kč. Za rodinnou vstupenku (2 dospělí a 3 děti) pak návštěvníci zaplatí 90 Kč.

Otevřeno je od úterý do pátku od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin. Výjimečně je otevřeno také v neděli 8. března, a to od 13 do 16 hodin.