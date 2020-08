Papírové tvoření je typické pro mladého vodňanského studenta architektury Davida Valentu.

Výstava papírových modelů Davida Valenty v městské galerii ve Vodňanech. | Foto: Deník/ Lucie Hasilová

Svůj koníček provozuje již řádku let, zdokonaluje se a jeho modely nejrůznějších světových staveb jsou čím dál tím propracovanější. Posoudit to ostatně můžete na výstavě v sále Mikoláše Alše v Městském muzeu a galerii ve Vodňanech. Výstava bude instalována ještě do 28. září.