Tentokrát jsme se vypravili na prohlídku městečka Sedlice, ležícího 10 kilometrů od Blatné. | Foto: Foto: Jitka Pavlíková, Strakonice

Tak tedy nahlédneme do dávných časů. Oblast Sedlice byla obydlena již v dávnověku, důkazem jsou archeologické nálezy z dob, kdy tu žili Slované. Jedná se o mohylové hroby objevené v blízkém lesíku, ale i další archeologické objevy. V novější době jsou první písemné zmínky o osídlení Sedlice z let 1352 až 1399, kdy Sedlici vlastnili Bavorové ze Strakonic. Roku 1539 byla Sedlice (původně Sedlec) majetkem Adama Řepického ze Sudoměře a k tomuto datu byla Sedlice povýšena na město. V souvislosti s tím i získala svůj znak - medvěda, stojícího na cimbuří mezi dvěma věžemi – a také pečetní právo. Od krále Ferdinanda I. Sedlice obdržela právo pořádat výroční i týdenní trhy. V Sedlici se nacházela po roce 1400 původně tvrz, která byla v 2. polovině 16. století Štemberky přestavěna na renesanční zámek s vodním příkopem. Jedná se o patrovou budovu s dvěma bočními křídly. Hospodářský rozvoj Sedlice v 16. století byl spojen s existencí rytířského velkostatku. V majetku Štemberků byla Sedlice do roku 1708. V polovině 18. století bylo sedlické panství prodáno hraběnce Černínové z Chudenic.