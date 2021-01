Každou z chat zvlášť obešli a zkontrolovali nejčastější přístupové cesty pachatelů - okna a dveře. Po kontrole majitelům zanechali kontrolní lístek s datumem kontroly a se zjištěnými závadami. Policisté neshledali u žádné z kontrolovaných chat násilné vniknutí do objektu. Přesto si všímali chyb, které majitelé rekreačních příbytků často dělají. Mezi ně patří například otevřené okenice, otevřené dveře přilehlých kůlen, dřevníků s nářadím a poházené harampádí v okolí. Právě různé nářadí, lopaty, dřevěné násady, kovové tyče, žebříky a další věci se stávají pro pachatele velkými pomocníky při násilném vniknutí do chat v celém okolí.

Majitelé by také neměli uvnitř nechávat drahé věci jako je například elektronika, elektrospotřebiče, jízdní kola, starožitnosti. Pachatelé ale mnohdy nepohrdnou ani oblečením, potravinami a alkoholem. Proto se majitelům vyplácí investovat do elektronického zabezpečení. Také častější kontroly chat v zimním období jsou jedním z preventivních opatření. Při kontrole policisté objevili u některých chat ještě kontrolní lístky z minulých policejních kontrol, které policisté pokaždé majitelům na místě zanechávají. To svědčí o tom, že majitelé objekt několik měsíců nenavštívili. V takovém případě je dobré oslovit sousedy, kteří na chatu dojíždí pravidelně, aby společně s jejich chatou zkontrolovali i chaty okolní. Během pondělního preventivního opatření policisté překvapili uvnitř rekreačních objektů tři majitele, kteří na chatě trávili lednové dny. Všichni tři přistupovali ke kontrole velmi slušně, ochotně a velmi ji kvitovali.

Volyňští policisté chatové oblasti na Volyňsku kontrolují pravidelně, zvláště v zimním období, kdy jsou chaty opuštěné. Výsledkem kontrol a dobré spolupráce s místními chataři je pouze šest případů vloupání do rekreačních objektů za loňský rok na celém teritoriu Obvodního oddělení policie Volyně.

Jaromíra Nováková