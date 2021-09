Podle velitele 1. úkolového uskupení eFP pozemní protivzdušné obrany v Litvě majora Romana Dvořáka jsou nejen společné výcviky, ale právě i soutěže potřebné. „Mají za úkol prověřit a poměřit fyzickou sílu a odolnost vojáků, ale především připravují vojáky na reálné nasazení: Pokud by se dopředu neseznámili, nepoznali svoji techniku i postupy, velice těžko by pak při skutečném nasazení společně plnili úkoly. V neposlední řadě je také důležité zorientovat se v cizojazyčném prostředí.“

Jednotlivé úkoly, které vojáci plnili během 60 kilometrového přesunu, prověřovaly jejich schopnost používat přidělenou výstroj a výzbroj, překonávat vodní překážky, minová pole a chemicky znečištěný terén, reagovat na přímý i nepřímý kontakt s nepřítelem, maskovat se, orientovat se v terénu. Každé družstvo muselo mít svého záchranáře pro disciplínu se zdravotní tematikou. „Ze zkušeností z podobných závodů (tzv. survivaly) víme, že nejdůležitější je týmový duch. Celou dobu závodu jsme se nerozdělili, pokaždé jsme přicházeli jako skupina. Fungovala u nás kolegialita a přátelství,“ shodují se vojáci, co stojí za úspěchem každé mise.

Soutěž o nejlepší pěchotní jednotku (litevsky Geriausio pėstininkų skyriaus varžybos, anglicky Best Infantry Squad Competition) pořádají již devátým rokem litevské pozemní síly (Sausumos pajėgos) a během roku probíhají nižší kvalifikační soutěže.V rámci 10. rotace eFP Litva působí na základně v Rukle příslušníci 252. protiletadlového raketového oddílu ze Strakonic a další specialisté z útvarů napříč armádou.

Prestižní soutěže, která proběhla ve dnech 25. až 27. srpna ve výcvikovém prostoru Gaižūnai, se Češi zúčastnili poprvé. Konkurence byla obrovská, ve finále se sešly nejlepší litevské týmy, které doplnili zahraniční účastníci včetně států zapojených do alianční mise předsunuté přítomnosti (NATO enhanced Forward Presence). Celkem soutěžilo 18 osmičlenných týmů.

Dokázali byste roztlačit skoro třítunový kanón, zdolat 60 kilometrů v plné polní a odolat všem útokům nepřítele? Vojáci ze Strakonic, kteří jsou nyní na alianční misi eFP, si to během soutěže o nejlepší pěchotní jednotku litevských pozemních sil vyzkoušeli. Tradiční závod, který obsahoval pro Čechy více i méně známé překážky, doprovázela netradiční povinnost: celé dva dny mlčet.

