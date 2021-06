Výcvik na Doupově následoval po certifikaci jednotky, jež tvoří jádro kontingentu. Certifikace se uskutečnila v dubnu v jihočeských Boleticích a proběhla striktně podle náročné alianční metodiky. „Oproti cvičení, které se uskutečnilo minulý měsíc, bylo toto odborně taktické cvičení zaměřené na sladění celého úkolového uskupení, včetně velení a štábu, které zabezpečují běžnou činnost na základně, ale i bojovou činnost samotné jednotky. Cvičení mělo za úkol simulovat běžný život a možné problémy, které mohou jednotku potkat v rámci nasazení na litevské základně Rukla i mimo ni,“ uvedl podplukovník Jaroslav Sekanina, jenž cvičení řídil. „Hlavní cvičící skupinou byl štáb úkolového uskupení, který řešil vzniklé incidenty. Cvičila ovšem i palebná jednotka, jež procvičovala plánování a součinnost s německým tankovým praporem, jehož součástí budou čeští vojáci v Litvě. Zdokonalovala se i ve své hlavní náplni práci – vedení boje se vzdušným protivníkem, kterého simulovaly bojové letouny JAS-39 Gripen a L-159 ALCA z 21. základny taktického letectva,“ doplnil podplukovník Sekanina.

Ve střehu 24 hodin denně

Cvičení se účastnilo celé úkolové uskupení, jež bude v Litvě nasazeno. Nechyběla tak například ani četa podpory, která má na starosti logistické zabezpečení. „Nejtěžší je asi to, že nevíte, kdy se něco stane. Ve střehu tak musíte být takřka 24 hodin denně,“ svěřil se jeden z řidičů po incidentu srážky s civilním vozidlem, při kterém hodnotitelé vojákům názorně předvedli, jaká úskalí je mohou v Litvě potkat. "Kromě simulovaných incidentů absolvovali vojáci i standardní výcvik jako střelby z ručních zbraní, házení granátů nebo výcvik v řízení vozidel," doplnila Jana Samcová. Vojáci si vyslechli také přednášky z psychologie nebo problematiky práva ozbrojeného konfliktu.

Rakeťáci jsou důležitým prvkem na bojišti

Na cvičení zavítal i vrchní praporčík z Velitelství vzdušných sil štábní praporčík Josef Peterka. „Mojí snahou je být v kontaktu s vojáky. Mít přehled o jejich výcviku, úspěších, ale i problémech. A mít trochu i jejich důvěru. Toho se z kanceláře dosáhnout nedá. Naopak zajet na výcvik v režimu low profile je ideální příležitostí, jak si popovídat s vojáky i jejich veliteli,“ objasnil důvod své návštěvy štábní praporčík Peterka.

Strakonický útvar, jehož hlavním úkolem je chránit vzdušný prostor před napadením, vrchní praporčík dobře zná. Velkou část své vojenské kariéry totiž strávil u tohoto vojska. „Zkušenost z přípravy a nasazení v zahraniční operaci rozhodně vojáky posune v jejich další kariéře. Platí to pro všechny – od velitele jednotky až k poslednímu operátorovi. Ve srovnání s ostatními druhy vojsk má pozemní protivzdušná obrana stále pozici přehlížené Popelky. Nicméně poznatky získané z nedávno ukončeného arménsko-ázerbajdžánského konfliktu ukazují, že bez jednotek pozemní protivzdušné obrany přestaly bránící jednotky prakticky existovat,“ zdůraznil štábní praporčík Peterka.

Nezbytná spolupráce s velitelstvími

Cvičení na Doupově proběhlo ve spolupráci s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově a Velitelstvím vzdušných sil. Příslušníci obou velitelství rozehrávali vojákům situace, které je mohou potkat při nasazení v zahraničí, a předávali jim své vlastní zkušenosti. Na průběh cvičení dohlíželi zástupci z Velitelství pro operace, v jehož podřízenosti bude strakonická jednotka v době, kdy bude nasazena v Litvě.

Na konci cvičení hodnotitelé z vyškovského Velitelství výcviku – Vojenské akademie certifikovali úkolové uskupení do zahraniční operace. Tím byly naplněny požadavky, které velení Armády ČR klade na přípravu do misí. Činnost vojáků ale zdaleka nekončí. Do července, kdy je plánován odjezd do Litvy, musí vojáci dokončit odborné kurzy, lékařské prohlídky, očkování a splnit řadu dalších úkolů. V červnu je pak ještě čeká závěrečná kontrola.

Souběžně se rozbíhá také příprava další skupiny, která v Litvě vystřídá toto uskupení v lednu 2022. Jádro druhého úkolového uskupení budou rovněž tvořit strakoničtí vojáci.

Jana Samcová