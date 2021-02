Umělý vodopád, v němž padá voda z výšky 20 metrů, byl postaven v roce 1817, padesál let po založení Tečina údolí. Jde o typickou romantickou stavbu a vodu do něj přivádí náhod z říčky Stropnice. Pozdně gotická tvrz Cuknštejn je mnohem starší, postavena byla v letech 1488–1491.

Několik parkovišť u vstupu do Terčina (či Tereziina) údolí kolem poledne praskala ve švech, parkovalo se i podél cest. "To jsem tady ještě nezažil, a to sem jezdím už léta několikrát za rok," podivoval se František Krása, který se přijel pokochat zimním údolím z Českého Krumlova. "Ale úplně to chápu, když jsme viděli předpověď, tak jsme si řekli, že vyrazíme. Kam taky mají všichni ti lidi jezdit, když je všude zavřeno."

Všechny cesty vedoucí k vodopádu se tak proměnily v našlapané promenády, štrúdl lidí, a také psů, se zdál být nekonečný. O poznání méně lidí bylo v odlehleší části okruhu, který vede ke tvrzi Cuknštejn.