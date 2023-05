Strakonice vítaly do života své nové občánky. Byla to slavnostní chvíle…

Vítání občánků 27. dubna. | Foto: Ivana Řandová

Ve třech skupinách bylo v obřadní síni MěÚ Strakonice 27. dubna přivítáno 25 nových občánků. „Děti se učí nápodobou rodičů. To co dětem říkáte, je nebude zajímat tak, jako to, jak se chováte k sobě a ostatním. Dávejte přednost přírodě, rodině, lidem, životu, před mobilem a virtuálním světem,“ řekl starosta města Břetislav Hrdlička.

O kulturní program se postaraly děti z Mateřské školy Holečkova Strakonice. Své budoucí čtenáře obdarovala Šmidingerova knihovna.

Ivana Řandová