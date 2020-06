Hodně špatně. Stropem do ní voda ze sportovního hřiště nad ní. Respektive na drahé elektrické lednice a na zdi. Teče i do tělocvičny. Na fasádě školy nefunguje komunikátor. Vyplavila ho voda.

Jde o ZŠ Povážská, moderní stavbu za 360 milionů korun pro více než 400 dětí. „Trvá to roky. Když prší hustě, jako nedávno, je to fakt podívaná,“ říká školník Vladimír Kalinay. nelže. Stačí se zadívat na probourané díry do stropu, na krápníky vytvořené stékající vodou. Dříve ji chytali do kýblů na ledničkách. Nedávno si nechali vyrobit obrovskou plechovou vanu s výpustním kohoutem, kterou instalovali na lednice 6. dubna. Má rozměr cca 160 cm krát 80 cm a 15 cm. „Budeme ji brzo vypouštět, už je přes polovinu plná,“ dodal při naší návštěvě minulý týden Vladimír Kalinay.

Ředitel školy Tomáš Linhart s námi prošel školu a ukázal další místa, kam zatéká. Plastová konev na chodbě, fleky na zdi, díry ve stropě. „Nevíme přesně odkud to je, ale nad námi je sportovní hřiště. Obrázek ať si udělá každý sám,“ dodává. Školník Vladimír Kalinay si dovolil i naznačit. "Jak to asi mohlo dopadnout, když se tady střídali dělníci ze čtyř firem."

Problém zatím nemá řešení. Město se totiž už několik let se sdružením firem, které práce dodávaly, soudí o třicet milionů korun. Spor stále trvá a do školy při větších deštích, jako byly ty nedávné, stále zatéká…

Chodí vaše dítě do ZŠ Povážská? Víte o tom, jaký je stav ve škole? Byli jste se tam podívat? Kdo je podle vás vinen?Jaký na to máte názor? Pište svoje názory a poznatky na petr.skotko@denik.cz.