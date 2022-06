Pro děti je kromě pohádek připraven příměstský tábor, který povedou zkušení lektoři Tereza a Pavel Skálovi. Příměstský tábor je určen dětem ve věku od pěti do 12 let. Tábor se bude konat ve Skautské klubovně vždy od 8.30 do 17 hodin.

Slavnostní zakončení Divadelního Pikniku Volyně 2022 s vyhlášením výsledků, předáním ocenění a závěrečným piknikem se uskuteční 7. července v 18.30 hodin v sále Na Nové.

Program Divadelního Pikniku:

Čtvrtek 30. června

18.00 – 19.50, Na Nové

Divadelní společnost Vltavan, Týn nad Vltavou / režie: Daniel Hnát

Zdeněk Jirotka, Daniel Hnát: Saturnin

21.30 – 22.50, Na Nové

Ženský amatérský spolek – ŽAS, Homole / režie: Stanislava Kočvarová

Stanislava Kočvarová: Dokud se tančí

Pátek 1. července

13.45 – 15.30, Na Nové

Divadlo RADAR/Hrobeso, Praha / režie: Luděk Horký

Anton Pavlovič Čechov: Racek

16.00 – 16.30, Na Nové – zahrada

Doprovodný program pro děti

Brambůrky, Most / režie: soubor

Brambůrky, Most: Hrnečková Karkulka

18.00 – 20.10, Na Nové

Rádobydivadlo, Klapý / režie: Jaroslav Kodeš

Franz Werfel: Jacobowski a Stjerbinski

21.30 – 22.10, Na Nové

Společnost bloumající veřejnosti, Turnov / režie: Jan Marek

Společnost bloumající veřejnosti: Záblesk

Sobota 2. července

10.30 – 11.30, kino

Doprovodný program

„Tak mám, nebo ne?“: O překládání Hamleta pro čtení i hraní

Přednáška Filipa Krajníka

14.00 – 16.30, Na Nové – parter

Divadlo RADAR/Za oponou, Praha / režie: Lukáš Křížek

Frank Wedekind: Probuzení jara

17.00 – 17.35 a 22.15 – 22.50, Na Nové – jeviště

Divadlo Naboso, Boskovice / režie: Tomáš Trumpeš

Petr Pazdera Payne: Zvíře

20.30 – 21.45, Na Nové – parter

Divadelní klub Jirásek, Česká Lípa / režie: Štěpán Kňákal

Jean-Paul Sartre: S vyloučením veřejnosti

Neděle 3. července

10.30 – 11.45, Na Nové – parter

Divadelní klub Jirásek, Česká Lípa / režie: Štěpán Kňákal

Jean-Paul Sartre: S vyloučením veřejnosti

12.15 – 12.50, Na Nové – jeviště

Divadlo Naboso, Boskovice / režie: Tomáš Trumpeš

Petr Pazdera Payne: Zvíře

14.00 – 14.55 a 16.15 – 17.10, Na Nové – zahrada

Reservé, Most / režie: Pavel Skála

Aristofanés: Jezdci

14.00 – 15.15 a 16.15 – 17.30, Pošumavská tržnice

DS Břetislav, Břeclav / režie: Tomáš Uher, Martin Sítek

Martin Sítek: Na viděnou, sbohem

19.00 – 20.15, Na Nové

Scéna Kralupy, Kralupy nad Vltavou / režie: Týna Hénigová, Helena Plicková

Woody Allen: Central Park West

22.00 – 23.15, Na Nové

Divadlo Exil, Pardubice / režie: Naďa Kubínková, Lucie Hašková

David Košťák: Lajka aneb Příběh z dob, kdy se ještě hovna nesbírala

Pondělí 4. července

14.00 – 16.20, Na Nové

RAGUENEAU, Plzeň / režie: Blanka Luňáková

Martin McDonagh: Pan polštář

17.00 – 19.00, kino

Triarius, Česká Třebová / režie: Josef Jan Kopecký

Ch. Webb, T. Johnson, C. Willingham, B. Henry: Absolvent

21.00 – 21.50, Na Nové

DS Vojan, Libice nad Cidlinou / režie: Jaromír Hruška j. h.

Václav Havel: Vernisáž

Úterý 5. července

14.00 – 16.15, Na Nové

DS Žumbera, tvůrčí skupina Skoronarváno, Plzeň / režie: Kristina Kohoutová

Patrik Hartl: 4 sestry

18.30 – 20.20, Na Nové

DS Vojan, Libice nad Cidlinou / režie: Jaroslav Vondruška

Bengt Ahlfors: Popel a pálenka

22.30 – 23.45, Na Nové – parter

Scéna Kralupy, Kralupy nad Vltavou / režie: Jiřina Lhotská

Charlotte Keatley: Máma říkala, že bych neměla

Středa 6. července

10.00 – 11.30, sraz Na Nové

Doprovodný program

Komentovaná procházka Volyní

14.00 – 16.05, Na Nové

Divadlo BLIC, Ostrožská Nová Ves / režie: Andrea Helmichová

Ľubomír Feldek: Edith

16.30 – 18.00, Na Nové – zahrada

Doprovodný program

BURKE CUP – soutěž (nejen) divadelních týmu o pobyt na příštím ročníku

19.00 – 19.50, Na Nové

Suchdolský divadelní spolek SUD, Suchdol nad Lužnicí / režie: Lenka Chaloupková

Lenka a Vít Chaloupkovi: Opravdové kouzlo

21.30 – 23.35, Na Nové

Divadlo Stodola, Sivice / režie: Jan Říha

Oldřich Daněk: Jedno jaro v Paříži aneb Krvavá Henrieta

Čtvrtek 7. července

10.00 – 11.15, Na Nové

DIVADLO (bez záruky) PRAHA / režie: Michal Šesták

Karel Čapek: R.U.R.

14.00 – 16.05, Na Nové

SDO Diviš, Žamberk / režie: Ivana Šrámková

David Drábek: Jedlíci čokolády

18.30, Na Nové

Slavnostní zakončení Divadelního Pikniku Volyně 2022 s vyhlášením výsledků, předáním ocenění a závěrečným piknikem