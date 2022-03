„Život běží jako voda. Proto nepromarněte to nejhezčí, co vám život dal, to jsou vaši synové a dcery a s nimi spojené radosti, ale občas starosti, neboť život přináší oboje,“ řekl Josef Zoch. O kulturní program se postaraly děti z Mateřské školy Holečkova. Své budoucí čtenáře potěšila i Šmidingerova knihovna.