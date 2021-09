Fenku převzali strážníci od oznamovatelky v neděli 29. srpna dopoledne v ulici K Dražejovu. Podle pracovnice útulku už tato fenka není nejmladší, odhadují, že jí může být devět let. Je čipovaná, ovšem neregistrovaná, což je důsledek nedotaženého zákona. Fenečka je mazlivá a hodná, říkají jí Cecilka. Informace o psech poskytnou přímo v útulku.

Zatím přechodný domov našli v útulku dva kříženci německého ovčáka a jeden dlouhosrstý voříšek – fenka. Německé ovčáky předal oznamovatel strážníkům u Blatenského mostu v úterý 24. srpna večer. Jitka Zdychyncová uvedla: „Jsou to kluci a jsou na sebe evidentně zvyklí. Těžko se určuje věk, jednomu je možná osm, druhému možná pět let. Oba jsou k lidem moc hodní a milí, ale s psími kolegy se nemusí. Neměli čip.“ Ovčáci dostali jména Lord a Nord.

Během srpna zaevidovala strakonická městská policie osm případů, kdy bylo nezbytné odvézt toulavé psy do útulku. Jak informovala vedoucí útulku Jitka Zdychyncová, kromě tří pejsků se všichni ostatní útěkáři vrátili domů k páníčkům.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.