Na závodníky čekají dvě tratě – 3300 metrů a 6300 metrů. Kratší trať běží žáci, žákyně, dorostenci, dorostenky, příchozí muži a ženy. Delší trať poběží junioři, juniorky, muži, ženy, žena nad 35 let, veteráni A (40 – 50 let), veteráni B (50 – 60 let)¨a veteráni C (60 let a více).

Přihlášky pouze elektronicky na www.strakonickybeh.cz do do 20. srpna do 24 hodin. Startovní čísla si závodníci vyzvednou v prezentaci spolu se zaplacením startovného 250 korun v neděli 21. srpna od 15 do 17 hodin v letním kině. Vyhlášení výsledků bude do hodiny po doběhnutí posledního závodníka.

Každý závodník dostane guláš a nápoj.

Doprovodný program: 112 – záchrana života, od 16 hodin skupina Pauza a ukázka vojenské techniky.