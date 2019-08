Strakonice – Ve středu 14. srpna se houbař Jan Malířský vypravil vypravil za houbami, aby zjistil, co minulé deště daly lesu.

„Hřiby smrkové tady v okolí Strakonic zatím nejsou, ale je naděje, že po neděli by se mohlo něco objevit. Jinak jsem našel několik holubinek mandlových a nazelenalých i hřiby žlutomasé. Začínají lišky, a to i ve smrkových lesích. A nejvíc jsem jich našel v trávě s mechem kde se drží vlhko. Jinak jsou nejedlé třepenitky svazčité, čechratky černohuňaté nejedlé, našel jsem i jeden hřib kovář. Již to začíná být v lese zajímavé a září by mohlo udělat houbařům radost.“