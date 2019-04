Sušice /VIDEO/ - Na jezu v Sušici si v sobotu 6. dubna vodáci užili svůj velký den. Desítky se jich sešly na 20. ročníku Odemykání.

Otavy, které se koná v režii strakonických vodáků a otužilců. Odemykání tradičně provedl vodák Václav Slavík. „Těch 20 let opravdu uteklo opravdu jako voda v Otavě,“ řekl po odemknutí řeky. Protože vodáci měli dostatek vody a hezké počasí, stačily jim tři hodinky na to, aby dorazili až do Horažďovic.