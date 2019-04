Během čtyř hodin přišlo do DDM především hodně dětí. „V dnešní době se velmi dobře hodí umět se bránit a vědět, jak se chovat v situaci, kdy se můžete dostat do potíží. A pokud se to učí děti od mala, dokáží dobře ovládat později i samy sebe,“ shodují se oba trenéři.