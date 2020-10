Tržnice u kostela sv. Markéty ve Strakonicích byla v sobotu 10. října cílem milovníků exotického ovoce. Navzdory koronavirové situaci i podzimnímu počasí přišel poměrně slušný počet nakupujících.

Tržnice voněla exotickým ovocem. | Foto: Deník / Petr Škotko

"Je to sice trochu drahé, ale když je to jednou za čas, tak ty peníze tolik nebolí. Pamatuji si, jak vzácné bývávaly banány, mandarinky, hrozny nebo pomeranče," řekla jedna z nakupujících. Velký zájem byl v sobotu například o tzv. dračí ovoce z Asie. Nízkokalorické ovoce s mixem chuti angreštu a melounu dokonale čistí organismus. Použít ho lze do salátů i jako ozdobu koktejlů.