OBRAZEM: Třetí ročník netradičního food festivalu nabídl přes dvacet dobrot

Třetí ročník netradičního food festivalu se uskutečnil v neděli 1. května na parkovišti Zájezdního hostince U Jiskrů v Kbelnici na Strakonicku. Na zájemce čekala opět celá řada gastronomických vychytávek. "Loni to bylo o něco lepší, bylo více lidí. Asi to bylo tím, že bylo všude zavřeno. Ale i tak je to slušné," řekl majitel hostince Martin Jiskra.

Food festival v Kbelnici. | Video: Deník/Petr Škotko

Zájemci si mohli objednat jídlo díky aplikaci přes QR kód, což využívala především mladší generace. Ti, kteří se s moderní technikou rádi nemají, si mohli jídlo objednat běžným způsobem. Podle některých hostů jsou podobné akce stále běžnější součástí cestování. "Je to rychlé a bez hledání peněz. Stačí jen mít kvalitní mobil a platební kartu," svěřila se jedna z posádek. Akci připravil spolek Jíme Jih. VIDEO: Panská zahrada přilákala stovky čarodějnic A jaké bylo menu? Vybrali byste si také? • Burger s kapřími hranolky, jarní salát s Utopia octem, ředvičky, koprová majonéza • Loupák plněný fermentovaným tvarohem, kimchi a smaženou cibulí • Koprovka - trhané hovězí z Netěchovic, kopr z Olešné, micro kopr, koprový olej, sušený žloutek, sladkokyselá omáčka a brambory zauzené v seně • Vege Koprovka - šťastné vejce, kopr z Olešné, koprový olej, sladkokyselá omáčka a brambory zauzené v seně • Chřestové krokety - sýr od Diviše, medvědí česnek, český chřest, rebarborový vinaigrette a listy od Kořénka • Sendvič - vepřová krkovice z Netěchovic, ředkvičková majonéza, špenát z Olešné, lněný Chléb se solí • Polévka - Chřestové cappuccino s olejem z medvědího česneku • Linecký koláč se šlehaným tvarohem z Mláky a rebarborou • Svíčková dědy Jiskry, variace českých knedlíků • Bramborové knedlíky plněné trhaným husím masem, červené brusinkové zelí • Divočák se šípkovou - trhané maso zapečené v tymíánové buchtě • Paštika z divokého krocana, pyré z uzeného česneku, cibulová marmeláda, Zlivický kvasový chléb • Kbelnická bramboračka - kroupy, vejce brambory • Honzovy kynuté buchty - mák, povidla, tvaroh • Pork tacos - trhaná vepřová plec, zauzená bbq, pickles, klíčky, olej z ředkvičkových listů • Hot dog - talián, zelný salát, nakládaná hořčice, majonéza z medvědího česneku • Tatarák mix - z hovězího ořechu a z pečeného hovězího krku • Kebab z fermentovaných ovesných vloček (10 dnů), okurky, pažitka, tvaroh • Indiánek - černorybízový sníh, domácí piškot, ruby čokoláda • Makronka xl - malina, lesní ovoce, vanilka • Odpalované těsto, vanilkový krém, slaný karamel - choux • Crokoláče - koláče z croisantového těsta - povidla, tvaroh / plněný croissant malina smetana • Citron - smetanovo-citronová pěna, citronový gel