V úterý 5. května pokračovala srovnávací průřezové studie séroprevalence protilátek proti SARS-CoV-2 v areálu Hasičského záchranného sboru Strakonice.

Test podstoupili hasiči, policisté a řidiči autobusů. | Foto: HZS JčK, Vendula Matějů

Test tady podstoupilo přes 200 policistů, hasičů a řidičů autobusů. Celý projekt začal v pondělí 4. dubna ve strakonické a písecké nemocnici. „Cílem studie je zjistit výskyt protilátek proti novému koronaviru v krvi obyvatel obou okresů," řekl náměstek ředitele pro kvalitu zdravotní péče a zástupce primáře neurologického oddělení strakonické nemocnice Michal Pelíšek. Během studie bude otestováno 2000 lidí, z toho 1000 dobrovolníků od 5 do 89 let. Studie trvá do 14. května.