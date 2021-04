I když na vybavení zmíněné třídy si budou muset děti ještě počkat. Škola zde zřídila karanténní místnost pro případ, že by povinné testování školáků antigenními testy na covid - 19 ukázalo pozitivní případ. "Při pondělním návratu do školy nebylo žádné z dětí pozitivní a při druhém testování ve čtvrtek 15. dubna také ne," oddechla si ředitelka škola Dana Šatrová.

Základní škola ve Střelských Hošticích je malotřídní, chodí do ní 45 dětí od první do páté třídy. Na druhý stupeň děti přecházejí například do Katovic.

Objekt školy zřizovatel, tedy obec, vylepšuje postupně. V letech 2007 až 2009 byla škola uzavřena také kvůli rekonstrukci. Přestavba a přístavba budovy přišla na cca 13 milionů korun. Cílem bylo spojit základní a mateřskou školu dohromady. Budova školy pochází z roku 1826.

Podívejte se na fotografie současné školy i přestavby objektu.