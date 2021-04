I když zima nám ještě občas dává znát, že se nechce vzdát své vlády, jaro už se zastavit nedá. Každý den něco nového vypučí a rozkvete. Jarní štafetu zahájili první poslové jara, kteří neohroženě vystrkovali své hlavičky pod krunýřem sněhu a ledu - bělostné sněženky a bledule, zářivé krokusy, zlatavé upolíny.

Foto: Jitka Pavlíková, Strakonice

Souběžně s nimi se objevují neopominutelné symboly jara - petrklíče, které jak slyšíme v jejich názvu, odemykají svým klíčkem jaro. I jejich druhý název - prvosenky- připomíná, že jsou to jedny z prvních květů časného jara. Jestliže jsme na podzim nezapomněli vpravit do půdy jarní cibulky, později jejich místo zaujmou pestrobarevné tulipány a narcisky nejrůznějších tvarů a odstínů, které zaplní zahrádky i městské záhony. Jejich pestrou paletu doplňují fialové, žluté i vínové macešky i křehké pastelové hyacinty, ladoňky, modřence spolu s koberci nenáročného modrého barvínku. Pozadu nezůstává ani prosté kvítí volně rostoucí, to je krása, kterou nám jarní příroda dopřává bez našeho přičinění úplně zadarmo. Na mezích, stráních i kolem cest se objeví trsy bílých i modravých fialek, skromné a něžné sedmikrásky i zlatá sluníčka pampelišek, které rozzáří kdejakou louku i trávník. Lesní zákoutí, kde je dostatek vláhy, jsou plná křehkých bílých sasanek i modrofialových podléšek neboli jaterníků.