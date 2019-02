Tábor - Svůj celorepublikový sjezd umístila Pritáská strana do Tábora.

V sobotu strana zvolila kandidáty pro květnové volby do Evropského parlamentu, lídrem se stal softwarový specialista Marcel Kolaja, který porazil médii favorizovaného poslance Mikuláš Peksu. Piráti si vytyčili cíl získat 20 procent.



V neděli pak sjezd pokračoval změnami stanov a workshopy. Piráti zabudují do stanov institut pozastaveného členství a usnadní krajským organizacím odvolávání osob, které nominovaly do republikových orgánů strany. Neprošel naopak návrh na to, aby bylo příště možné měnit stanovy pouze na internetu bez jejich projednání na fyzickém zasedání celostátního fóra.