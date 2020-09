Psychiatrické oddělení táborské nemocnice se přesouvá do nové budovy.

Psychiatrické oddělení táborské nemocnice se přesouvá do nové budovy. V areálu nemocnice vyrostla unikátní budova od architekta Jana Hochmana. | Foto: Deník/ Radka Doležalová

V areálu nemocnice vyrostla unikátní budova od architekta Jana Hochmana, který při slavnostním otevření řekl: „Člověk je na dvě půlky. Rácio a imaginace. A to je i základní myšlenka budovy. Jsou tu vždy dva protiklady. Měl jsem to štěstí, že 25 let pracuji pro zdravotnictví. To jsem v Táboře mohl zúročit.“ Primář psychiatrie Libor Macák tak povede ústav, který i přes náročná bezpečnostní omezení působí otevřeně a vzdušně.