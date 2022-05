Přizpůsobili se operaci výsadkářů

Specifickým úkolům výsadkářů se musela přizpůsobit i jednotka, kterou na cvičení vyslal strakonický útvar. Oproti jiným cvičením ji tvořil menší počet vojáků i množství vezeného materiálu. Do Lotyšska se protiletadlovci společně s výsadkáři přepravili letecky. Z letiště do prostoru cvičení se pak dopravili prostředky Polaris, které používají chrudimští výsadkáři. (Pozn.: K přepravě výstroje a výzbroje protiletadlových družstev RBS-70 používají strakoničtí vojáci za normálních okolností nákladní vozidla T-810 PVO nebo obrněná vozidla DINGO). „Jsme schopni sestavit jednotku, skládající se z palebných i průzkumných prvků, která se společně s výsadkovými či speciálními jednotkami operativně přesune na určené místo a bude plnit bojové úkoly,“ shrnul podplukovník Řezníček, jaká schopnost strakonických vojáků byla ověřena během cvičení Swift Response. „Potvrdilo se i to, že protiletadlový systém RBS-70 je nejen spolehlivou a výkonnou zbraní, ale zároveň i skladnou a lehce přemístitelnou,“ dodal velitel oddílu, který je vyzbrojený systémy RBS-70 i novějšími RBS-70NG.

Jsou schopni ničit drony

Zbraňový systém má i další, pro výsadkáře důležitou vlastnost. Kromě bojových letounů a vrtulníků je schopen ničit i drony, které v dnešní době představují velmi aktuální hrozbu. „Tyto malé a obtížně detekované prostředky mohou protivníkovi sloužit jako cenný zdroj informací o rozmístění jednotek, stejně tak mohou na jednotky útočit,“ vysvětlil podplukovník Řezníček. „Naše průzkumné prostředky jsou schopné drony detekovat a palebné prvky RBS-70 pak následně na ně vést palbu,“ vyzdvihl další schopnost strakonických vojáků, ke které jsou cvičeni.

Přínos společného výcviku spočíval i v tom, že se obě jednotky navzájem dobře poznaly. „Naši vojáci se rychle začlenili do sestavy jednotky 43. výsadkového pluku a zabezpečovali jim potřebnou podporu. Výsadkáři zase poznali, jaké jsou schopnosti jednotky pozemní protivzdušné obrany. Překvapili jsme je i tím, když jsme v jedné fázi bojové operace pomocí rakety BOLIDE zničili obrněné vozidlo nepřítele. I to patří mezi naše dovednosti, přestože primárně sestřelujeme vzdušné cíle,“ uzavřel podplukovník Petr Řezníček.