Pietního aktu se zúčastnili nejen občané Strakonic, ale také představitelé města, Armády ČR, Československé obce legionářské, skautů a dalších organizací. Projevy, týkající se nejen událostí před 103 lety, ale také historie Strakonic z doby vzniku samostatného státu, přednesli například místostarosta Rudolf Oberfalcer, senátor Tomáš Fiala či emeritní senátor Josef Kalbáč.

Strakonice v roce 1918

Městský strážník Karel Kraus 14. října 1918 omylem vybubnoval vznik Československa. Za tento počin byl souzen v Písku, nicméně v krajské věznici dlouho nepobyl - již 29. října byl slavnostně vezen z nádraží do města a ustanoven opět do své funkce. Karel Kraus pouze vykonal příkaz svého nadřízeného, úřadujícího náměstka Karla Zdráhala, aby vybubnoval socialistickou republiku. Tehdy totiž z Prahy došla zpráva, že je vyhlášena čs. republika. Další podobné zprávy došly do Strakonic z Písku a z Plzně. Žádné úřady v tento den nebraly telefony, takže mezi lidem panoval neklid a nejistota. Ve Strakonicích se tento den sešli občané na Velkém náměstí. (Čerpáno z www.strakonice.eu)