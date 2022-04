K zápisům do prvních tříd ve školením roce 2022/23 dorazilo 7. a 8. dubna ve Strakonicích 333 dětí.

Zápis v ZŠ Dukelská ve čtvrtek 7. dubna. | Foto: Deník/Petr Škotko

To znamená, že bude otevřeno 12 prvních tříd (ZŠ Dukelská a ZŠ F.L. Čelakovského 4. ZŠ Povážská a ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad 2). nejvíce dětí přišlo do ZŠ Dukelská, a to 115. Přijato jich bylo 93. Do ZŠ F.L. Čelakovského 96 (79), Krále Jiřího z Poděbrad 62 (39) a do ZŠ Povážská 60 (50). Snímky jsou ze zápisu v ZŠ Dukelská ve čtvrtek 7. dubna.